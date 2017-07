Camp de bases améliore sa connaissance client grâce aux réseaux sociaux

Quintessence, la customer data platform éditée par Camp de Bases, s'associe avec NukeSuite, solution de content marketing, smart social publishing et insights sur les réseaux sociaux.

Les données sociales (connect, likes, interactions, intérêts, etc.) collectées par NukeSuite sont nettoyées, dédupliquées et déversées dans la CDP Quintessence, afin d'être exploitées par les marketers.

Mine d'informations à propos des clients et prospects, les données sociales sont pourtant peu exploitées en dehors des services dédiés aux réseaux sociaux dans les entreprises. Facebook a dépassé les 2 milliards d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde en juin 2017, et on y dénombre 26 millions d'utilisateurs actifs par jour en France(1); des données qui sont utiles aux marketers pour mieux connaître leurs contacts et mieux les engager.

La fusion de ces données issues de NukeSuite et des données CRM issues d'autres outils dans Quintessence vont permettre aux annonceurs de mieux personnaliser leurs communications et ainsi de réduire les coût d'acquisition et de fidélisation en ciblant la bonne personne sur le bon canal.

(1) source : https://www.blogdumoderateur.com/chiffres-facebook

Présentation vidéo de la CDP Quintessence