Carte d'Or ouvre sa première boutique éphémère

"Nous nous lançons dans un nouveau projet Maison Carte d'Or, des desserts glacés haut de gamme, explique Aline Chaigne, responsable de Carte d'Or en France. Cette boutique éphémère est une excellente vitrine qui va nous permettre de faire découvrir ses pâtisseries à nos clients par le biais d'une expérience unique."

Situé dans le Marais, dans le 4e arrondissement parisien, ce pop-up store de 120m2, le premier de la marque, accueillera les amateurs de plaisirs glacés du 5 mai au 29 juillet, de 12h30 à 22-23h. Pour cela, la marque a collaboré avec le chef-pâtissier Yannick Tranchant afin d'imaginer des pâtisseries gourmandes renouvelées chaque mois. L'ambition de Carte d'Or est d'accueillir chaque jour près de 300 clients.

La personnalisation des pâtisseries



Afin de satisfaire toutes les envies gourmandes, la personnalisation s'inscrit au coeur du concept Maison Carte d'Or. Ainsi, chacun peut créer une pâtisserie glacée unique. Pour cela, il suffit de sélectionner un macaron en mai, un chou au craquelin en juin ou une meringue en juillet, parmi plus de 6 couleurs : noir, marron, rose, vert... Un crémeux parmi un large choix de recettes : vanille, fraise-citron vert, exotique ou chocolat ... Une crème glacée ou un sorbet parmi plus de 6 parfums : vanille, caramel fleur de sel, chocolat noir, fraise, mangue ou pistache... "Au total, ce sont près de 10 800 possibilités qui sont offertes aux clients", avance Aline Chaigne.

L'espace a été conçu de style contemporain aux lignes épurées et aux couleurs tendance, dont la décoration s'inspire de l'univers de la pâtisserie. À l'entrée, le regard est attiré par le bar à pâtisseries, où l'on peut imaginer une composition personnalisée. Plus intime, un espace lounge permet de savourer le dessert glacé dans des fauteuils en forme de charlotte. Et, avant de partir, un petit détour par le photocall permet d'immortaliser ce moment.



En chiffres : Création en 1978 de Carte d'Or 46 millions de litres de glaces vendues en France en 2016

30 % de foyers acheteurs Une clientèle composée d'un tiers de professionnels et de 2/3 du grand public.