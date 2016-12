[DMA&Then 2016] L'essentiel de la deuxième journée

1. Comprendre les millennials



Simon Sinek, britannique, américain d'adoption, venu à la DMA&Then dédicacer son livre, "Together is better", a tenu une conférence sur la génération millennial. Après une première carrière au sein des agences, il enseigne désormais à Columbia, à New York.



Voici, selon Simon Sinek, quatre clés de lecture pour décrypter le comportement de cette génération de consommateurs: P. T. I. E.



P comme Parentalité: pour Simon Sinek, il est vain de surprotéger cette génération, voire contre-productif. Car le marché du travail ne les protègera pas! Ils s'apercevront très vite que le monde ne les attend pas et qu'ils ne sont pas aussi géniaux que ce qu'ils avaient pu imaginer.



T comme Technologies. C'est le première fois qu'une génération grandit avec le digital et les apps, dont ils sont les premiers utilisateurs. Les millennials mettent en scène leur vie et tronquent ainsi la réalité. Cette addiction au gaming, aussi réelle que l'addiction à l'alcool ou au tabac, est à prendre au sérieux. Elle crée des troubles de concentration et élève le niveau de stress.



I comme Impatience et Impact: les millennials ont un réflexe d'instantanéité. Ils savent commander sur Amazon et être livrés en 24h. Ils veulent avoir un impact sur le monde. Ils choisissent leur boy/girl friend sur une application et ne connaissent pas assez la persistance et la construction dans le temps de la confiance.



E comme Empathie. Ceux qui gagnent dans ce nouveau monde sont ceux qui comprennent les consommateurs, leurs attentes et les anticipent grâce a la prédiction et à l'analyse des datas.



2. Cinq clés pour attirer les talents et les retenir



Brian Fetherstonhaugh, global chairman &CE de Ogilvy Monde, est venu présenter son nouvel ouvrage, "The Long View: Stratégies de carrières pour commencer fort, atteindre le sommet et aller loin". Il en a également profité pour livrer les clés pour séduire les talents et, surtout, les retenir.



- L'entreprise doit être magnétique, émotionnelle et connectée socialement.



- L'entreprise doit veiller à donner un rôle prépondérant au nouvel employé.



- Créer une journée des "Parents" contribue à attirer les talents et leurs proches.



- Il y a deux façons de motiver les employés: la crainte et l'attachement. Le deuxième levier est bien plus vertueux et permet d'aller plus loin.



- Dans un monde guidé par la technologie et la data, les collaborateurs ont besoin plus que jamais de sentir connectés.



3. Quelles sont les attentes des marketers de demain?



Les marketers d'aujourd'hui et de demain ont été analysés dans une étude européenne menée depuis New York et Los Angeles. Les directeurs marketing d'American Apparel, du Cirque du Soleil, de Comcast, des Grammy's Awards et de Old Navy ont échangé sur les résultats de cette étude: en premier lieu, les marketers ont besoin de sens et de direction. Ils sont également guidés par un sentiment d'urgence, qui s'explique notamment par l'accélération due au digital. Autre attente forte de leur part: la flexibilité. Enfin, dans un monde où la data devient de plus en plus importante, il devient urgent de créer de la confiance.

L'auteur

Cécile Delettré est membre exécutif de la Global DMA où elle représente la France parmi 23 pays, occupe le poste d'administratrice de l'Adetem en charge de l'International, fondatrice de #IntFem et vice présidente du groupe d'expertise IT économie numérique des CCE. Elle organise des évènements comme la délégation des marketers francais à la conférence annuelle de l'association américaine DMA (Data Driven et Direct Marketing association ). Elle a créé le label "French Marketers" pour valoriser la communauté des marketeurs français à l'étranger lors des événements internationaux. Suivez-la sur twitter et sur Periscope @CecileDELETTRE pour voir les conférences de #andTHEN16.

