DOOH : Le Printemps et JCDecaux déploient une offre d'affichage digital

En partenariat avec le leader mondial de la communication extérieure JCDecaux, le grand magasin le Printemps va déployer d'ici à 2018 une offre d'affichage à destination des marques.

Nommée "Printemps Digital", elle se déploiera dès janvier 2017 et comptera à terme 71 écrans HD et 10 écrans directionnels au sein des trois bâtiments Le Printemps de la Femme, Le Printemps de l'Homme et Le Printemps de la Beauté et de la Maison.



Le grand magasin du boulevard Haussmann attire en moyenne 70 000 visiteurs par jour, et plus du double le weekend avec une moyenne de 165 000 visiteurs, pour un total de 20 millions de visiteurs annuels selon ses chiffres. Le Printemps va dédier à sa propre communication de 20 à 35% du dispositif, le reste étant ouvert aux marques qui bénéficieront d'un affichage qui se veut en temps réel, contextualisé et géolocalisé.