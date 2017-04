EC1to1 La marque multi-sport Adidas joue la carte de l'omnicanal

" Fait de nous des créateurs " ! C'est le claim lancé par la vidéo d'Adidas lors de la plénière d'ouverture du salon E-Commerce One-to-One 2017. Un message fort émanant des millenials qui participent au film. Des digital natives qui constituent le coeur de cible de la marque de sport comme le rappelle Joseph Godsey, son VP Digital Strategy & Deliver, Digital Brand Commerce, qui apporte son témoignage dans cette conférence, intitulée " acquérir un consommateur dans un monde digital changeant ".

" D'ici 2020, ils représenteront 40% de la population mondiale et dépenseront 2 trillions de dollars ", indique-t-il. Autrement dit, une population qu'il convient de bien comprendre pour susciter son intérêt. Or, comment trouvez les valeurs, les expériences, qui vont " parler " à ces consommateurs ? La réponse de la marque aux trois bandes tient en trois mots : digital brand commerce. Autrement dit, rapprocher les valeurs de la marque à celles de son commerce.

Pour ce faire, Adidas a mis en place différentes " expériences ".

Comme l'application Confirmed qui permet de réserver la basket dans une sélection de points de vente. Autre initiative, celle de Glitch, l'appli qui offre des fitting sessions. En clair, elle permet aux consommateurs de commander ces baskets du même nom et de les personnaliser : sélectionner son inner shoe (l'intérieur de la chaussure) ainsi que son outer skin (la coque ou la tige sans lacets). L'application Glitch donne aussi accès à des informations exclusives autour du produit et de sa communauté (tutoriaux pour enfiler sa paire, par exemple).

" Une stratégie réussie sera celle qui saura tirer profit de la complémentarité entre l'online et des canaux traditionnels et comprendre leur influence mutuelle ", résume Joseph Godsey. C'est pourquoi il insiste sur l'importance de bâtir un omnicanal totalement customer-centric. Avis partagé par son prestataire, Salesforce, qui avait démarré la conférence en rappelant l'importance pour les marques de proposer une expérience unifiée à leurs clients afin d'accélérer leurs parcours d'achat.