Ebay et Colissimo s'associent pour un jeu-concours à destination des e-shoppeurs

"Colisssimo est leader de la livraison du e-commerce en France, avec 70% de part de marché, explique Emmanuelle Bosc Haddad, directrice marketing de Colissimo, néanmoins les jeunes générations qui sont des e-consommateurs avertis et actifs ne nous connaissent pas toujours alors que nous proposons des services qu'ils affectionnent particulièrement comme le choix et l'heure de la date de livraison ou l'affranchissement de colis en ligne et l'envoi directement depuis leur boite aux lettres personnelle."



Ebay et Colissimo se sont associés pour lancer une journée "Colissimode" le 13 juin dernier à destination des Millennials en leur offrant par le biais d'un jeu-concours des pièces de la garde-robe d'une YouTubeuse beauté/lifestyle Kihou Miu, dont l'audience cumulée entre les différents réseaux sociaux représente 1,5 million de personnes, avec la livraison gratuite de leur colis. "Ce binôme avec Ebay, leader des échanges entre particuliers, a pour objectif de marquer les esprits des YouTubeurs et de gagner en popularité", souligne Céline Baumann, directrice de la communication de la branche Services-Courrier-Colis de La Poste.



Cette journée exclusive à destination des e-shoppeuses leur a permis de remporter un accès en VIP à la "dressing detox" de la youtubeuse Kihou Miu sur eBay.fr, de gagner leur pièce préférée, envoyée gratuitement en Colissimo.

Une opération reconduite à la rentrée



Le jeu-concours était accessible depuis le 8 juin sur les comptes Facebook et Instagram de La Poste, d'eBay et de Kihou Miu. Pour participer au tirage au sort, les internautes ont intégré leur pseudo eBay et le #colissimode en commentaire du post de Kihou Miu.



L'opération événementielle a bien fonctionné avec plus de 30 000 vues et de nombreux posts sur les réseaux sociaux. "Les retours ont été très positifs, cela a été un joli succès aussi nous allons reconduire l'opération en septembre-octobre, toujours avec Ebay, mais avec cette fois une nouvelle Youtubeuse", indique Emmanuelle Bosc Haddad, directrice marketing de Colissimo.