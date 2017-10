Emarsys transforme le site web en canal marketing intégré

À l'occasion de l'événement Emarsys Revolution à Berlin, les 23 et 24 octobre 2017, l'éditeur de marketing cloud SaaS a annoncé sa solution d'intelligence artificielle Web Channel, qui renforce ses capacités de personnalisation omnicanale. Grâce à cette solution, les clients d'Emarsys peuvent transformer leurs sites web en canal de communication à part entière, hautement personnalisé, et intégré en natif dans la solution Suite Central.

La capacité de lancer plus efficacement des campagnes personnalisées utilisant des fonctions d'intelligence artificielle et s'intégrant plus étroitement avec d'autres canaux, tels que l'e-mail, les réseaux sociaux, les publicités, le SMS et le push mobile, permet aux clients d'augmenter les taux de conversion, de rétention et les nouvelles visites, ainsi que de convertir de nouveaux visiteurs en clients. Les premiers résultats atteints par les utilisateurs de Web Channel comprennent des accroissements de taux de conversion allant jusqu'à 400% et un doublement à la fois du nombre de pages consultées par session et de la longueur des sessions elles-mêmes.

Emarsys a également annoncé la disponibilité de sa solution d'intelligence artificielle Send Time Optimization, ainsi que le lancement de ses nouvelles capacités de segmentation Relational Data. Toutes deux renforcent les capacités de personnalisation de la plateforme Emarsys. L'éditeur offre à tous ses clients Automation Center de disposer gratuitement de la solution Send Time Optimization afin de démontrer les progrès obtenus par l'intelligence artificielle, ainsi que sa capacité à réaliser une personnalisation poussée sur une grande échelle.