Facebook déploie Watch aux Etats-Unis

Un déploiement express : deux semaines après avoir annoncé Watch, sa plateforme dédiée aux vidéos longues produites par ses soins, des chaînes ou des influenceurs, Facebook met fin à ses tests et rend accessible ces contenus à l'ensemble de ses utilisateurs américains.

Watch est désormais pleinement intégré au réseau social. Sur mobile, un bouton permet d'y accéder aussi facilement qu'au fil d'actualité. Le service est également accessible sur desktop et TV. Ses fonctionnalités sont proches de celles de YouTube puisqu'il est possible de s'abonner à des chaînes, de sélectionner des vidéos à regarder ultérieurement ou encore de bénéficier de sélections de vidéos thématiques sur la page d'accueil réalisées à partir des vidéos précédemment consultées. Watch se distingue cependant avec la possibilité d'accéder aux vidéos regardées ou likées par ses amis. Les commentaires Facebook seront aussi accessibles via Watch. Des centaines de séries, d'émissions ou d'événements sportifs en direct sont d'ores et déjà proposés. Facebook est associé à des acteurs comme BuzzFeed, Condé Nast Entertainment ou la Ligue nationale de Base-Ball (MLB).