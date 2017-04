IBM et Salesforce proposent un CRM intelligent

Marc Benioff, président et p-dg de Salesforce et Ginni Rometty, présidente et p-dg d'IBM

IBM et Salesforce annoncent la conclusion d'un partenariat destiné à allier la technologie d'intelligence artificielle Watson à la plateforme CRM Salesforce Einstein. Les deux entreprises entendent ainsi offrir un nouvel outil d'aide à la décision aux entreprises. En parallèle, IBM investit dans le support et propose un tutoriel en vue de faciliter le déploiement et l'utilisation des nouveaux services.

Les utilisateurs seront en mesure de détecter de nouveaux insights consommateurs via Watson et de les transférer directement au sein de la plateforme Salesforce Intelligent Customer Success, capable de structurer les données éparses. Les deux partenaires visent en priorité les acteurs des secteurs de la santé, des services financiers et du retail. Les informations analysées sont traduites sous forme de recommandations pratiques. Ainsi, la solution sera en mesure de récupérer les données météorologiques locales et de les combiner aux habitudes d'achat d'un retailer afin de lui conseiller une campagne d'emailing personnalisée et localisée. De même, IBM Weather pourra transmettre les prévisions météorologiques à Salesforce, qui produira une campagne d'information et de prévention à destination des clients d'une compagnie d'assurance situés dans une zone à risque.



Par ailleurs, IBM prévoit de déployer un service de cloud qui permettra d'unifier les services supports de chaque produit. La solution sera disponible dans le courant du deuxième trimestre 2017.