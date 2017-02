Instagram intègre de la publicité dans ses stories

Depuis leur lancement en septembre 2016, les stories d'Instagram ont séduit 150 millions d'utilisateurs. Mieux : 1 story sur 5 reçoit un message direct de la part de ses utilisateurs. Face à cet engouement, les marques sont de plus en plus nombreuses à engager leur communauté. D'ailleurs, un tiers des stories regardées par les internautes proviennent des marques. Pour aider ces dernières à se connecter et à engager leur communauté de manière éphémère, Instagram lance deux nouveaux outils : les insights pour les marques sur les stories, et les publicités dans les stories.

Disponibles sur les profils des entreprises, les insights inclueront le rearch, les impressions et le nombre de messages reçus.



Les publicités, elles, feront d'abord l'objet d'une phase de tests. Pour ce faire, seules 30 marques pourront bénéficier de ce service, comme Netflix, General Motors, Nike ou encore Shiseido. En France, deux marques participent au test. Il s'agit de Louis Vuitton et de Renault.



" L'introduction des publicités dans stories va encourager davantage la création de contenus verticaux pour s'intégrer à l'utilisation mobile et plein écran. Louis Vuitton mettra en avant la collection prêt-à-porter hommes printemps-été 2016, désormais disponible dans leurs points de vente. Quant à Renault, les membres de la communauté pourront découvrir le tout nouveau modèle Twingo série limitée Midnight dans cette campagne stories ", détaille Julie Pellet, Responsable du développement de la marque Instagram, Europe du Sud.