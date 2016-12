Instagram va lancer une nouvelle fonctionnalité pour les shoppers

La filiale de Facebook va lancer en test un bouton intégré aux photos donnant des informations précises sur le produit (prix...) et permettant aux utilisateurs de ne pas quitter la plateforme pour faire des recherches. D'après Instagram qui a publié l'info mardi 1er novembre, il sera possible de cliquer sur "Tap to view products" en bas à gauche d'un post, ce qui fera apparaître un tag sur les différents produits de l'image, et leur prix. En cliquant sur chaque tag, une vue plus détaillée du produit s'ouvrira, avec un lien "Shop Now" renvoyant directement vers le site du commerçant (bouton qui existait déjà sur la plateforme).



Le test aura lieu aux États-Unis en partenariat avec 20 marques américaines dont Abercrombie & Fitch, Coach, JackThreads, sur un groupe d'utilisateurs d'iPhone et d'iPad ("iOS devices"). Pour ces marques, cette nouvelle fonctionnalité leur offre l'opportunité d'attirer des consommateurs via d'autres flux que leur propre appli mobile ou site internet.

Instagram prévoit d'aller encore plus loin sur les recommandations des produits, leur présentation, ainsi que la capacité à sauvegarder du contenu pour plus tard, pour une expérience "sans couture" et optimisée pour le mobile. Rappelons qu'Instagram rassemble désormais plus de 500 millions d'utilisateurs, communauté qu'il devient indispensable de monétiser auprès des retailers. C'est également la stratégie de Facebook, mais aussi Pinterest et Twitter, qui ont successivement mis en place des "buy buttons" pour permettre à leurs utilisateurs d'accéder directement aux e-shops.