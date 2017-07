Kinougarde confie à Makheia la refonte de son site web

Principal générateur de leads pour l'entreprise, le site Kinougarde.com a été pensé pour être le plus simple possible, avec une optimisation permanente des parcours utilisateurs. Les premiers résultats montrent une amélioration des performances en termes de transformation. Une plateforme d'hébergement haute-disponibilité a été mise en place afin de répondre aux exigences de performance et de disponibilité du site.

Le volet Contenus a également été développé avec une nouvelle rubrique, "les conseils de Cécile", la coordinatrice petite enfance de Kinougarde.