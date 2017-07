Créer une société en capitalisant sur une expertise et une notoriété bien établies. C'est le pari de Cheetah Digital, née le 1er juin 2017, suite au rachat des activités Marketing services d'Experian (Marketing Suite, Cheetah Mail et Mail Publisher) par le fond de private equity Vector Capital. "Notre présence sur 18 marchés, nos 1.600 collaborateurs travaillant au service de 3.300 clients pour un chiffre d'affaires de 300 millions de dollars constituent une assise solide et impressionnante pour une entreprise de techno et de service dans le monde du SaaS, se félicite Jean-Philippe Baert, Managing Director Europe. L'autre atout, c'est bien sûr notre nom: Cheetah Mail fait en effet partie des grands noms de la relation client, qui comptaient dans les années 2010s dans le Top 3 des plateformes mondiales."

Marketing cross-canal



Des avantages sur lesquels l'entreprise, dirigée par Peter McCormick, cofondateur d'ExactTarget (racheté par Salesforce en juin 2013) et Sameer Kazi, ancien vice-président d'ExactTarget, compte bien s'appuyer. Et ce, dans un objectif pour le moins ambitieux: offrir aux marketings une plateforme cross-canal capable de déployer des campagnes emailing complexes associées à des volumétries de plusieurs milliards d'envois par mois. Une offre qui correspond, pour Jean-Philippe Baert, à la maturité du marché. "Pendant des années, le SaaS a offert aux équipes une certaine indépendance technologique. Mais cette logique touche aujourd'hui ses limites, tant la complexité des métiers de CMO et de CDO s'est accrue et leur poids économique pour les entreprises s'est amplifié. Les équipes en interne ne sont plus en mesure d'exécuter des campagnes face à l'explosion des volumes et aux besoins croissants de personnalisation." Un mouvement de balancier vers une externalisation de ces tâches qu'espère Cheetah Digital pour continuer à se développer sur ses marchés prioritaires: le Japon, l'Asie pacifique, l'EMEA, ainsi que les États-Unis et le Brésil. Objectif à 5 ans: "Dépasser les 400 M$ de chiffre d'affaires, les 2.000 salariés, tout en consolidant nos positions dans plus de 18 pays à travers le monde."

Dans cet objectif, Cheetah Digital s'associe, depuis le 6 juillet 2017, à Ysance, éditeur d'une plateforme marketing people-based pour que les utilisateurs européens de la Cheetah Digital Marketing Suite puissent unifier leur first-party data, de navigation, et même transactionnelles autour d'un identifiant omnicanal fourni par Ysance.