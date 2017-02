[Livre] Référencement web: comment se lancer?

S'il est nécessaire de mettre en ligne des pages web optimisées par rapport aux critères de pertinence des outils de recherche, la valeur qualitative du contenu proposé est certainement bien plus importante. En effet, rien ne sert de faire la promotion d'un site web, par le référencement ou par un autre moyen, si ce site ne répond pas aux exigences du public visé au préalable.

La première étape dans la création d'un site web sera donc de réfléchir à son contenu et à l'adéquation de ce dernier par rapport aux besoins et aux attentes des internautes qui viendront le visiter. C'est essentiel et vital pour le succès d'un tel projet. Comme on le dit depuis plus de dix ans sur le Web, content is king! ("le contenu est le capital!"). Ceci étant dit, cela ne suffit pas toujours... Il peut réellement s'avérer opportun de penser "moteurs de recherche" lorsque vous concevez vos pages. En effet, non seulement vous proposerez en ligne du bon contenu, mais l'optimisation que vous aurez créée pour vos pages lui donnera une bien meilleure visibilité sur les moteurs. Dans ce cas, optimized content is emperor! ("le contenu optimisé induit sa visibilité!").

Le contenu doit primer sur l'optimisation des pages



L'erreur serait, à notre avis, de travailler sur l'optimisation des titres, textes et autres "zones chaudes" sans avoir en même temps pensé à la qualité du contenu lui-même. Nous insistons lourdement sur ce point car c'est réellement primordial. De plus, le métier de SEO s'oriente également dans cette direction depuis que les filtres antispam Panda et Penguin ont été lancés par Google: qualité du contenu et des backlinks doit être au rendez-vous et au coeur de votre stratégie de visibilité! En effet, si une bonne optimisation vous permettra d'attirer du monde sur vos pages via les moteurs, ce n'est pas cela qui fera rester les internautes sur votre site, y réaliser une ou des actions concrètes, y revenir, ou qui fera en sorte que le bouche-à-oreille fonctionne pour amener d'autres personnes, etc. C'est le contenu que vous allez proposer en ligne qui va faire la différence entre trafic efficace, ciblé, et trafic stérile. Faire entrer un prospect dans une boutique vide ne sert pas à grand-chose...

C'est aussi la qualité de ce que vous proposez en ligne qui va faire la différence au niveau des liens qui vont se créer vers votre source d'information. Et vous vous apercevrez vite que le backlink est aujourd'hui l'application "qui tue" (nos amis anglophones parlent de killer application) du SEO. Nous sommes persuadés que le meilleur référencement qui soit est celui qui permet, par une bonne et loyale optimisation des pages, de faire connaître le site au mieux, de le mettre en valeur et de donner une visibilité à un contenu de qualité. Et nous allons voir que cela est possible!

Au fil des ans, la pratique du référencement est devenue de plus en plus difficile, notamment de par le nombre de sites web créés chaque jour, induisant une concurrence féroce entre ces différentes sources d'information. Et on s'aperçoit bien vite que si donner une visibilité à un site de qualité est bien sûr complexe, en faire de même pour un site creux ou proposant des informations de faible qualité est devenu quasiment impossible. N'oubliez jamais cela!

Une fois ces (importants) préliminaires énoncés, nous allons pouvoir entrer plus en détail dans le processus d'écriture "pour les internautes en pensant aux moteurs"... Voici donc un point qu'il vous faut prendre en compte lors de l'écriture de vos textes.

Quelle taille doivent faire vos textes?



Faut-il écrire de longs textes ou au contraire privilégier des contenus très courts? Avant de répondre à cette question, vous devez savoir que Google, pour analyser vos pages web, prend en compte leur coeur éditorial en laissant de côté les zones similaires d'une page à une autre (header, footer et navigation, ces trois zones étant parfois appelées "arche"). Pour son analyse de pertinence, Google va donc enlever l'arche et lire le contenu éditorial.



Cela ne signifie pas pour autant qu'il va totalement mettre l'arche de côté. Celle-ci lui servira à explorer le site et à avoir une vision macroscopique (globale) de la source d'information, de son contenu, sa structure, son arborescence, etc. Le coeur éditorial, en revanche, lui donnera une vision microscopique, granulaire, du contenu à l'échelle de la page.

