[Livre] 'Au secours, ma vie se digitalise!'

Et si la transformation digitale, grande inconnue pour les consommateurs et les entreprises, avait déjà livré ses secrets sur grand écran? C'est la thèse de Xavier Perret et Guy Jacquemelle, auteurs de "Au secours, ma vie se digitalise!", paru aux éditions Kawa. Le chief digital officer d'Orange France et le spécialiste d'internet et du mobile mettent en parallèle le scénario de dix longs-métrages futuristes ou rupturistes mythiques et les innovations au sein de dix secteurs de l'économie. L'entreprise du XXe siècle est perçue dans sa double dimension d'émerveillement et de terreur: face aux robots domestiques, aux voitures autonomes, aux assistants virtuels, aux usines intelligentes, à la médecine préventive, se dresse le spectre d'une dictature de la donnée. Des habitants du ghetto de Timeout, dont le temps est compté en affichage digital sur leur avant-bras, aux dérives de la médecine dans Bienvenue à Gattaca, les réalisateurs font écho aux préoccupations éthiques d'un monde en perpétuelle innovation.



Metropolis (exacerbation des distinctions sociales), Rollerball (fin de l'individualisme au profit du travail en équipe, au service d'une dictature), Soleil vert (élimination des plus faibles grâce à une industrialisation du cannibalisme) sont autant d'exemples de dérives liées à la réinvention du mode de production. L'ouvrage de Xavier Perret et Guy Jacquemelle se présente comme un "guide de survie qui analyse et explique les transformations digitales", notamment pour "affronter les nouveaux barbares qui risquent de casser leurs modèles économiques et de les désintermédier" (Fight Club, et sa fabrique de savon-guerilla).



L'ouvrage, préfacé par Fabienne Dulac, (directrice exécutive d'Orange France) et Yannick Bolloré (chairman et CEO d'Havas), plaide pour un futur "digital et humain", agile et créatif. Pour chaque secteur abordé, entrepreneurs et experts témoignent et décryptent les opportunités et les risques inhérents au développement des nouvelles technologies au sein de leur marché: Bruno Bonnel, administrateur de l'entreprise Robopolis, Pierre Jalady, directeur marketing de BMW group France, Philippe Dewost, directeur adjoint de la mission PIA (Programme d'investissements d'avenir) en charge de l'économie numérique à la Caisse des dépôts...



Ludique et émaillé d'exemples concrets, "Au secours, ma vie se digitalise!" s'adresse aux professionnels aussi bien qu'aux consommateurs désireux de comprendre l'évolution des marchés de la santé, du sport, de l'éducation, de l'automobile, de l'assurance, de l'agriculture et du divertissement.

"Au secours, ma vie se digitalise!", de Xavier Perret et Guy Jacquemelle, aux éditions Kawa, 348 pages, 33,90 euros, disponible.

