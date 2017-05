Après le lancement, le 27 avril, de son studio digital, Golden Network, le groupe M6 offre à sa régie une nouvelle corde à son arc. M6 Publicité annonce en effet un partenariat avec D-Bi, société éditrice de la solution de "convergence analytics" Holimetrix. Objectif: offrir aux annonceurs, et notamment aux e-players, non seulement de solides outils de suivi et d'amélioration de la performance, mais également un panel d'expertises dédiées (experts médias, data analyst, etc.). Avec cette solution, qui vient s'ajouter à celle des Connected shoppers, disponible sur "tous les outils de réservation du marché depuis novembre 2016", M6 entend bien muscler encore davantage son offre drive to web. "M6 est la chaîne la plus investie du marché par les pure-players, explique le groupe dans un communiqué. Sur plus de 740.000 spots analysés (source Holimetrix), M6 et Puissance TNT (W9 et 6ter) affichent des rendements par GRP supérieurs en termes de génération de trafic direct sur les sites web des annonceurs. Par point de GRP, M6 est en capacité de générer +13% de visites directes par rapport aux autres chaînes historiques."

À lire aussi:

M6 affine son offre de contenu Millennials avec Golden Network