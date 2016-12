MEDIA.figaro intègre l'activité agence de Mensquare

MEDIA.Figaro a conclu le 5 décembre 2016 le rachat de l'agence Mensquare, entité spécialisée dans le brand content et le social media du portail masculin du même nom. Fondé en 2013 par Pierre-Antoine Boilard, l'activité du groupe repose sur les six sites qu'il édite Menly, Autonews, Mensquare Actu, Mensquare High Tech, Onze Mondial et Quinze Mondial ainsi que sur son activité de production de contenu de marques. L'entreprise rejoint les Ateliers MEDIA.figaro, département publishing et brand content du groupe média Figaro CCM Benchmark, qui prend le nom de "Social & Stories" sous la houlette d'Anne-Sophie Nectoux, sa directrice déléguée. L'ensemble, composé de 15 collaborateurs (créatifs, community managers ou encore experts en data et technologies) dont Pierre-Antoine Boilard qui intègre le comité de direction, ambitionne de proposer aux annonceurs des stratégies globales de communication.