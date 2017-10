Mapp Digital passe à la vitesse supérieure

Un an après son lancement en septembre 2016, Mapp Digital (ex-Teradata Marketing Applications) passe à la vitesse supérieure. L'entreprise spécialiste du marketing digital vient de nommer son CMO international, Matthew Langie, fort de 20 ans d'expérience dans le marketing numérique - directeur marketing de MarketLinc, Infor, Webtrends, Adobe et Curalate - et actuel vice-président de l'Internet Marketing Association. Une pointure à la tête du marketing, donc, dont l'objectif phare est de renforcer la présence de Mapp aux États-Unis.

Mais, aussi, de valoriser les atouts de Mapp : ses plateformes de Customer Engagement, de Data Management Platform (DMP) et de Customer Centric Services, dont la combinaison offre la possibilité aux annonceurs d'optimiser leurs messages sur tous les canaux : e-mails, médias sociaux, mobile push et web marketing. "Avec Mapp, les marketeurs peuvent travailler l'engagement client, en combinant le levier incontournable qu'est l'email à notre offre de Data Management Platform, pour une meilleure compréhension des consommateurs", explique Matthew Langie, 3 semaines après sa prise de poste. L'équipe internationale se renforce également avec l'arrivée d'un directeur de la technologie, Juhan Lee.

Mapp nomme son CMO... et signe avec Puma

Les résultats semblent suivre : à chacun des trois premiers trimestres de son existence, Mapp affiche des records de vente, avec une croissance de 200 % en glissement annuel. Et pour demain ? "Nous construisons une feuille de route d'innovations, afin de continuer à améliorer la DMP et permettre à nos clients de tirer avantage de toutes les sources de données disponibles, précise Matthew Langie. "Nous travaillons à améliorer l'intégration entre la DMP et les différents canaux d'interactions avec les clients", complète Thierry Teisseire, General Manager Western Europe Mapp.

La société compte désormais plus de 3 000 clients dans le monde. Le dernier en date ? Puma Europe qui vient de sélectionner la Customer Engagement Platform (CEP) et la DMP de Mapp dans l'objectif d'accélérer la digitalisation de ses campagnes marketing et d'assurer leur exécution sur tous les canaux, y compris le canal display, de manière personnalisée. Ainsi, la marque espère optimiser les connaissances de ses visiteurs et clients et développer les ventes, en identifiant mieux les données comportementales et de consommation.

