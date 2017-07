Médiamétrie veut créer une mesure standard de la donnée média

Vers une référence commune des data média ? L'institut de mesures d'audience Médiamétrie annonce la création d'un comité "Data", réunissant dix-sept des principaux acteurs de la donnée en France, médias, pure players, agences, annonceurs ou, encore, opérateurs télécom. Ainsi, se côtoient l'ACPM, Canal + Régie, Dentsu Aegis Network, France Télévisions Publicité, Group M, Groupe Figaro / CCM Benchmark Group, Havas Média, Lagardère Active Digital, Les Echos, M6 Publicité, Omnicom Media Group, Orange France, Prisma Média, Publicis Média, Le Bon Coin, TF1 et l'Union des Annonceurs. Avec une mission de taille : créer un mètre étalon des data média en France, en termes de format et de cibles, afin de faciliter l'utilisation des données et leur mutualisation par le marché publicitaire et les éditeurs. Contrôle de la qualité des données, de l'homogénéité des méthodes et de la transparence devraient être au programme du comité.

"À l'image de ce que nous sommes dans le domaine de l'audience, nous souhaitons que Médiamétrie favorise l'émergence d'une référence commune des data média en France, un tiers de confiance neutre et indépendant", explique Benoît Cassaigne, directeur exécutif de Médiamétrie, dans un communiqué. Il poursuit : "Notre objectif est d'aider les éditeurs à valoriser leurs offres en nous appuyant sur notre expertise et nos savoir-faire méthodologiques et technologiques".

Le comité Data est le sixième comité de Médiamétrie, aux côtés d'audimétrie, TV, thématiques, radio, Internet et métridom.