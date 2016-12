Métriques en ligne : le SRI tire la sonnette d'alarme

L'erreur de trop. Courant novembre, Facebook annonçait à ses partenaires agences la mise en place de nouveaux contrôles destinés à garantir la fiabilité de ses différentes métriques. En cause, des indicateurs d'audience des pages ou de temps de lecture sur Instant Article qui auraient été surestimés par le réseau social. Une bévue déjà constatée en septembre 2016 au sujet de la durée de visionnage des publicités vidéo Facebook, et qui touche également d'autres géants du web puisque le même mois l'outil DoubleClick for Publishers de Google s'était vu retirer son accréditation Media Rating Council en raison de la non-conformité de son comptage des impressions publicitaires. Des erreurs dont les agences et les annonceurs font les frais et qui participent à l'opacité perçue de la publicité en ligne. C'est pourquoi le SRI relance l'idée d'une mesure indépendante qui s'appliquerait à tous les acteurs du marché et qui ne peut sans faire sans la participation de l'ensemble de l'écosystème.



Un label pour certifier la publicité digitale

Avec 68% des investissements publicitaires d'après les chiffres de septembre 2016 de PwC, le search et les réseaux sociaux sont particulièrement concernés par la nécessité d'une transparence et d'une fiabilité dans la mesure de l'efficacité publicitaire. Des exigences auxquelles se soumettent déjà les autres acteurs du marché d'après le SRI, qui attend de la part de ses membres, des agences et des annonceurs français de contraindre Facebook, Google et consorts aux mêmes règles. Un combat cohérent pour le syndicat qui a annoncé l'été dernier plancher sur un label de certification de la publicité digitale en partenariat avec l'Udecam, suite au scandale des pratiques frauduleuses des agences média américaines.