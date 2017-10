Miliboo se lance dans le BtoB

Après plus de 10 ans de présence sur le marché des particuliers, Miliboo compte ainsi accélérer son activité auprès des clients professionnels par lesquels la société est déjà sollicitée.

Pour ce faire, la marque se dote d'une force commerciale dédiée, spécialisée dans l'aménagement et la décoration des espaces professionnels. De l'accompagnement dans le choix des produits jusqu'aux conseils sur la scénarisation des lieux, l'équipe "pro" guide les clients sur toute la gestion de leur projet, notamment grâce à des innovations technologiques telles que l'immersion 3D.



À noter toutefois une différence avec le site BtoC: dans un premier temps, l'interface ne propose qu'une mise en relation avec une équipe dédiée et la réalisation de devis. Ce n'est que dans un second temps qu'il est possible de passer commande en ligne, une fois le devis reçu et validé.



Proposé dans un premier temps aux clients français, le service BtoB de Miliboo a vocation à être étendu en Europe et à l'international. Doté d'un catalogue de plus de 2.500 références, la marque va enrichir l'offre produits proposée afin de répondre aux besoins spécifiques de ce marché.