Post-tests publicitaires : GfK et Weborama mutualisent leurs data

L'Allemand GfK et le Français Weborama s'allient pour proposer une nouvelle approche de la mesure d'efficacité des campagnes publicitaires digitales. Grâce à ce partenariat, l'institut d'études sera en mesure d'identifier la part de ses panélistes (chiffre non communiqué) exposée à une campagne digitale pilotée par l'une ou plusieurs des solutions développées par Weborama, à l'instar de la DMP Weborama Audience Manager. Et ainsi nourrir la mesure d'efficacité grâce aux 500 millions de profils anonymisés européens qui constituent la base de données de la société data-marketing. A l'inverse, ce rapprochement permettra à cette dernière d'enrichir la qualification de ses segments grâce aux profils panélistes GfK.



Le tout sous l'égide de Graphinium, société française d'onboarding, garant du respect des recommandations de la CNIL vis-à-vis de la protection des données.