Reelevant : l'email marketing est mort ! Vive l'Email Intelligence

La mort de l'email marketing :

L'email doit évoluer, et cela passe par un changement de paradigme au sein des annonceurs et des marques. Tous prône une communication one-to-one, mais elle est encore rarement mise en oeuvre surtout dans l'email, qui accuse un retard abyssal sur ce point.

Ils doivent prendre les choses en main, mais cela ne se fera pas tout seul, on doit leur donner le moyen de mener cette révolution.

L'email marketing est mort et va laisser place à l'Email Intelligence.

La naissance de l'Email Intelligence :

Ce nouveau concept vise à proposer un message personnalisé, pertinent et vivant qui s'adapte au moment de l'ouverture. L'interaction à travers un message se passe à un instant T, le contenu doit donc être adapté à ce moment précis, c'est une des limites de l'email marketing : la notion de temps réel et d'adaptation du contenu au bon moment n'existe pas.

Reelevant donne aujourd'hui les moyens de lutter contre l'email de masse et d'accéder à l'Email Intelligence.

La technologie de Live Content développée par Reelevant, permet d'être décorrélé du système de campagne et de supprimer la notion de masse pour s'intéresser à l'individu, en adaptant le contenu en temps réel au moment de l'exposition.

Mais le Live Content développé par Reelevant va plus plus loin, cette technologie permet de créer des interactions personnalisées et contextualisées en temps réel avec une création de contenus qui se fait au moment de l'interaction à l'instant T, et sur n'importe quel canal.

Le contenu du message marketing évolue donc en temps réel de manière intelligente pour chaque personne en fonction des données contextuelles (device, localisation, météo, moment de la journée, stocks, etc.) mais aussi en fonction de données de connaissances client (comportement, navigation, appétences, etc.) ou encore de données externes (web, réseaux sociaux, flux, etc.).

