Salesforce développe sa solution Commerce Cloud Einstein

Salesforce, le leader mondial du CRM, dévoile des innovations au sein de Commerce Cloud Einstein qui offriront aux distributeurs la possibilité de proposer des expériences personnalisées, reposant sur l'intelligence artificielle (IA). Les acheteurs pourront ainsi en bénéficier sur le Web, leurs appareils mobiles, les réseaux sociaux ou encore en magasin. L'éditeur annonce également d'autres innovations qui aideront les distributeurs à proposer une unification chère à leurs consommateurs : de nouvelles fonctionnalités de gestion des commandes, des schémas d'architectures de référence de sites mobiles, ainsi que l'intégration de Google Android Pay.

Commerce Cloud Einstein est d'ores et déjà utilisé sur plus de 2 000 sites commerciaux dans 53 pays, avec des fonctionnalités telles que Product Recommendations, qui propose les meilleures offres aux consommateurs sur tous les canaux (même s'ils font leurs achats de façon anonyme) ou Einstein Commerce Insights, qui extrait des connaissances à partir de données pour aider les distributeurs à assurer un merchandising et une planification des points de vente plus pertinents.

"L'émergence du client connecté transforme rapidement le monde de la vente au détail en obligeant les marques à proposer des expériences d'achat plus personnalisées et pertinentes, déclare Jeff Barnett, CEO de Commerce Cloud, Salesforce. Commerce Cloud Einstein accélère cette transformation en mettant l'IA à la portée de tous les distributeurs. Ces derniers peuvent ainsi faire en sorte d'accroître la fidélité des consommateurs à chaque interaction, et d'accroître leurs taux de conversion sur tous les canaux."

De nouvelles fonctionnalités



Le nouveau Einstein Predictive Sort utilise des capacités d'auto-apprentissage pour personnaliser l'ordre d'apparition des produits au sein des pages de recherches et de catégories sur les sites de commerce en ligne. Un modèle prédictif est créé pour chaque acheteur à partir de son historique de commandes et de son comportement sur le Web. Les produits les plus pertinents s'affichent en premier dans les résultats. Le client peut ainsi trouver plus rapidement ce qu'il cherche, ce qui contribue à améliorer leur taux de conversion. Aussi, les marques peuvent incorporer cette fonctionnalité à leurs sites en quelques clics, et aucune compétence en matière d'écriture de code ou d'analyse de données n'est nécessaire.

Avec le nouvel outil de gestion des commandes (Order Management), les distributeurs bénéficient d'algorithmes intelligents faisant le lien entre la demande des clients et les stocks de la façon la plus rentable qui soit, indépendamment de l'emplacement de l'un ou de l'autre. En gérant et en collectant l'intégralité des données clés d'inventaires et sur les commandes pour l'ensemble des magasins, entrepôts et sociétés de dropshipping (livraison directe), ils peuvent désormais couvrir une panoplie complète de scénarios d'achat et d'exécution de commandes indépendamment du lieu/canal. Proposer l'achat de produits en ligne, des retraits en magasin, ou entreposer eux-mêmes leurs articles pour des livraisons plus rapides deviennent des tâches plus faciles

La nouvelle architecture de site mobile de référence (Mobile Site Reference Architecture) offre un schéma de site Web garantissant une expérience d'achat sur mobile optimisée. L'essentiel du trafic enregistré par les clients du Commerce Cloud proviendrait d'appareils mobiles. Cette architecture fournit donc des orientations claires basées sur les meilleures pratiques en matière de conception, de merchandising et d'architecture technique de site mobile. Les clients conçoivent ainsi des expériences d'achat sur mobile de premier plan et avec une rapidité sans précédent.

L'intégration d'Android Pay garantit aux acheteurs des paiements rapides et fluides. De leur côté, les commerçants bénéficient d'une intégration simple, de meilleurs taux de conversion sur mobile, et de la sécurité des transactions via Android Pay.