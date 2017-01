SeLoger dévoile une nouvelle identité visuelle et annonce d'autres changements à venir: nouvelle campagne publicitaire, nouvelle expérience utilisateur et de nouveaux services seront proposés sur le site d'annonces immobilières. Cette nouvelle stratégie de plateforme de marque a été développée avec l'agence Change. Le nouveau logo, fidèle à l'ADN de la marque, est accompagné d'une bulle qui "symbolise le partage, l'échange et l'accompagnement" explique le groupe. Il reflète "l'ambition d'être bien plus qu'un puissant moteur de recherche en instaurant une relation plus riche et suivie avec les Français". Cette nouvelle charte est déclinée pour toutes les marques du groupe (Se Loger Construire, Se Loger Neuf, Se Loger Vacances...).



Une campagne publicitaire prévue pour le 11 février

SeLoger a imaginé une campagne avec l'agence Ogilvy composée de saynètes illustrant les moments clés de la vie immobilière: financement, vente, construction, déménagement, projet entrepreneurial... Une nouvelle identité sonore ainsi qu'une nouvelle signature: "SeLoger, avec vous quand la vie bouge", accompagneront ce spot TV.

Une refonte complète du site SeLoger.com

Une nouvelle expérience de navigation web et mobile sera proposée aux utilisateurs au cours du premier semestre. Le mobile représente aujourd'hui plus de 60% du trafic de SeLoger, qui présentera de nouvelles versions de ses applications. Toutes les pages du site seront re-designées, pour une expérience plus fluide notamment en matière de géolocalisation ou de conseils immobiliers.

De nouveaux services autour du financement et du déménagement

SeLoger proposera dès le moins de mars à ses utilisateurs d'estimer leur bien grâce à LaCoteImmo by SeLoger, ou encore de financer leur projet avec SeLoger Finances. Le groupe répondra également, pour la première fois sous sa propre marque, aux besoins de ses utilisateurs en terme d'emménagement : déménagement, accès Internet, énergie, diagnostics, assurances, résiliations, devis de travaux...