Smile acquiert Hypertexte, spécialiste du référencement et du contenu optimisé

L'intégrateur de solutions en open source Smile annonce l'acquisition de l'agence Hypertexte, spécialisée dans le référencement naturel, la conception et la réalisation de contenus pensés pour le SEO. Hypertexte accompagne ainsi plus de quatre cents entreprises - dont le 1/3 sont des sociétés du CAC 40 - dans les projets liés à l'optimisation du SEO (compatibilité Google, stratégie de mots-clés ou de linking), le conseil éditorial, la réalisation de newsletters ou de contenus Web. Avec cette acquisition, Smile a souhaité renforcer son offre de conseil en stratégie digitale, ainsi que sa capacité à accompagner, de A à Z, ses clients dans leurs projets de transformation digitale, grâce à des sites Web plus performants et mieux référencés.

"Smile et Hypertexte collaborent depuis 2006 et affichent des valeurs communes, contextualise Grégory Bécue, directeur général en charge du développement de Smile, dans un communiqué. En intégrant les équipes d'Hypertexte, nous renforçons nos expertises métier/business au service de nos clients leur permettant ainsi d'accroître la portée et la visibilité de leurs actions sur le Web." Les collaborateurs d'Hypertexte ont, en effet, rejoint les équipes du pôle acquisition de trafic de Smile. "Hypertexte est l'une des rares agences françaises avec une double compétence reconnue dans le référencement naturel -SEO- et les contenus optimisés pour le web, se félicite, pour sa part, Pascal Maupas, directeur d'Hypertexte. "Seuls les sites aux contenus régulièrement actualisés et bien structurés sont aujourd'hui favorisés par Google et donc visibles. Nos expertises croisées augmentent l'envergure des offres et des moyens offerts aux clients."

Le rapprochement a, d'ores et déjà, permis au nouvel ensemble de remporter un "contrat de grande envergure" auprès d'un groupe industriel mondial, indique Smile. La mission : l'optimisation SEO sémantique de son site principal (en Français et en anglais) et la traduction orientée SEO vers quatre nouvelles langues.