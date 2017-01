Snapchat : de nouvelles fonctionnalités publicitaires et social commerce

Snap travaille actuellement sur deux nouvelles fonctionnalités publicitaires pour son réseau phare Snapchat : la première permet aux annonceurs d'inclure un lien vers un site, une application ou un store permettant de la télécharger, cela depuis les publicités Snap Ads, ces vidéos qui se lancent entre les stories ou au sein de Discover.

La seconde se rapproche d'un "Snapchat Connect" et permet à l'utilisateur de s'inscrire à un service ou d'acheter un produit sans avoir à fournir à nouveau ses informations personnelles: Snapchat s'en charge grâce aux données déjà fournies par l'utilisateur à l'installation (nom, téléphone, adresse mail...).

Contrer Instagram et séduire les annonceurs Facebook



Pour Mashable, qui révèle ces informations, Snapchat se rapproche ainsi un peu plus de Facebook en matière de publicité, ces deux fonctionnalités faisant la force du réseau de Mark Zuckerberg auprès des annonceurs et notamment des retailers. Facebook le lui rend bien, puisqu'il vient d'introduire la publicité dans les stories Instagram, après avoir copié ce principe sur Snapchat.



Alors que son modèle publicitaire commence à porter ses fruits et qu'il songe à une introduction en bourse, Snapchat est dans l'obligation de réagir face à un concurrent qui bénéficie de la puissance et surtout des données d'un réseau d'1,79 milliard d'utilisateurs comme Facebook. Malgré des revenus publicitaires de 367 millions de dollars en 2016 et qui pourraient tripler l'an prochain, Snapchat ne représente toujours que 2 à 4% des dépenses publicitaires digitales, contre de 75 à 85% pour Facebook. Snapchat n'a pas révélé les marques avec lesquelles il travaillait sur ces fonctionnalités, ni quand ces dernières seraient disponibles pour l'ensemble des annonceurs.