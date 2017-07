Synthesio étoffe sa suite de social snalytics

L'équipe de Social Karma avec au centre son CEO Thierry Soubestre.

Les solutions de Social Karma seront intégrées à la plateforme Synthesio afin de bénéficier de données sociales en temps réel, et ainsi pouvoir proposer des insights plus riches et pertinents, en même temps qu'une analyse en profondeur des audiences.

Social Karma permettra d'accompagner les utilisateurs de Synthesio dans plusieurs cas d'usage: