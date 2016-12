Trophées du Média Courrier 2016 : une édition en ' créativité augmentée '

Brand Voice offre aux marques l’opportunité de s’adresser directement aux internautes, grâce à un format s’intégrant parfaitement dans le fond et la forme du site.

26 Candidats de renom présélectionnés et 9 primés... Pour cette 6e édition des Trophées du Média Courrier, le Jury réunissait treize experts de la communication et du marketing,

Placés sous la haute présidence de Jacques Séguéla, fondateur de RSGC et du nouvel Havas.



Le jury a dû départager des campagnes extraordinaires, avec du souffle, de l'intelligence et sollicitant les sens. L'édition 2016 a aussi été marquée par l'association du courrier à d'autres services/technologies : remise commentée et réalité augmentée. Le media courrier a plus d'avenir que jamais !



Parmi les créations impactantes, l'intervention virtuelle d'un conseiller, par le biais d'un format postal, a valu au groupe de protection sociale Apicil, le Grand Prix La Poste Solutions Business.

Le Prix Spécial du Jury couronnait Fedrigoni France. Teaser annonçant la sortie d'un cahier de tendances, le triptyque récompensé constituait un florilège de techniques d'anoblissement du papier.

Les récompenses se sont ensuite succédées dans les 6 autres catégories, mettant chacune en lumière des campagnes rivalisant d'imagination.

Le défi créatif est lancé pour 2017 : www.tropheesdumediacourrier.fr

PALMARÈS 2016 DES TROPHÉES DU MÉDIA COURRIER





Grand Prix La Poste Solutions Business : Apicil

Le Prix Spécial du Jury : Fedrigoni France

Catégorie Commerce : Bio3G et Renault

Catégorie Services : Domitys

Catégorie Caritatif : Unicef France

Catégorie Grande conso : Ferrero France

Catégorie Banque/Assurance : Axa France

Catégorie Collectivités : CA Sud Etampes et sous-préfecture d'Etampes