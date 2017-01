AB Tasty ouvre un bureau à New York

AB Tasty, start-up spécialisée dans la personnalisation et l'AB testing, poursuit son développement à l'international en ouvrant un bureau New York, fin 2016. Forte de 4 collaborateurs, l'équipe US est amenée à s'étoffer grâce au recrutement d'une quinzaine de personnes courant 2017. Il s'agit de la septième antenne de la start-up, déjà implantée à Londres, Cologne, Berlin, Madrid, Paris et Sydney.

Fondée en 2011, AB Tasty a déjà séduit une vingtaine de clients américains dont Competitor group, Exclusive Concept, Van Cleef & Arpels, Pierre Fabre et ambitionne de signer 80 nouveaux contrats en 2017.

AB Tasty a levé, début 2016, 5 millions d'euros auprès de différents investisseurs pour accélérer son développement à l'international et bénéficie du soutien de la BPI dans le financement de son programme d'innovation.

La start-up a pour objectif d'accompagner tous ses clients dans leurs démarches d'optimisation des conversions et d'être toujours plus près d'eux afin de leur assurer une qualité de service et d'accompagnement répondant au même niveau d'exigence que ses clients français.