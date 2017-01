Trip Advisor lance des outils marketing payants

TripAdvisor, le poids lourd des avis en ligne, annonce ce 18 janvier le lancement de nouvelles fonctionnalités qui vont étendre son offre à destination des professionnels du tourisme.

TripAdvisor Premium et Avantage Business sont des abonnements dédiés respectivement aux restaurateurs et aux hôteliers. Ils permettront à ces derniers de mettre en avant certains avis sur les pages de l'établissement, mais aussi du contenu dynamique et un click-to-call mobile ou encore d'avoir accès à de nouvelles statistiques.

En somme, de nouveaux outils marketing pour les professionnels du tourisme qui auront plus de liberté pour gérer leur image en ligne, analyser les données issues de leurs clients ou de leurs concurrents et, in fine, pour améliorer leurs offres et leur taux de réservation.

6,8 millions d'établissements sont inscrits sur la plateforme aujourd'hui et sont susceptibles de souscrire à ces offres dont les prix vont de 25 à 100 euros par mois. TripAdvisor revendique 390 millions de visiteurs uniques chaque mois dans 49 pays.