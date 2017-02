L'équipe e-sport de Grosbill souffle sa première bougie

Il y a un an tout juste, Grosbill s'engageait auprès des joueurs professionnels d'e-sport (compétition de jeux vidéo) et créait sa propre équipe. Une démarche cohérente avec son offre de matériel informatique et high-tech et le positionnement "geek" de l'enseigne, appréciée des gamers. L'équipe Grosbill E-Sport s'est notamment fait remarquer pour ses bons résultats sur le jeu League of Legendes (MMORG de type arène de bataille, mettant en concurrence deux équipes de cinq joueurs) lors de l'Underdogs Automne et aux Hot Dogs By Allo Resto. Elle a également remporté la seconde place lors des ECN Winter (championnat national de League of Legends), derrière Millenium. En parallèle, le joueur vedette de Street Fighter (jeu de combat à un contre un) StarNab a rejoint l'équipe Grosbill en mai 2016.



L'enseigne envisage nouer des partenariats autour de l'e-sport pour poursuivre son développement dans ce secteur.