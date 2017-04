La marketplace Cdiscount se porte bien

À bientôt 20 ans, Cdiscount fête son succès: 3 milliards d'euros de volume d'affaires, 8 millions de clients actifs, 30% de parts de marché sur les catégories high tech, électroménager, loisirs et décoration... La marketplace a enregistré en 2016 un volume d'affaires d'1 milliard d'euros. En 5 ans, son catalogue est passé de 50 000 à 20 millions de produits. Et la politique de Cdiscount est claire: "Chaque client doit trouver son produit" déclare Emmanuel Grenier, p-dg de Cdiscount. Pour faciliter l'expérience des visiteurs, l'appli a été retravaillée pour être plus rapide, avec l'outil React, et son taux de conversion a grimpé de 30%. Le site mobile est également en cours de refonte.

Mais surtout, Cdiscount veut donner sa chance à chaque produit, plutôt que de faire remonter les meilleures ventes, grâce à un nouvel algorithme. En échange, les e-marchands doivent travailler de manière approfondie leurs fiches produits, le contenu pertinent étant récompensé par le référencement naturel. De plus, un internaute sur deux utilisant les filtres de recherche, il vaut mieux remplir de manière précise ces fiches pour entrer dans la bonne catégorie, conseille Matthieu Cornec, directeur marketing digital et data de Cdiscount.

Enfin, la livraison est au coeur des préoccupations de Cdiscount, qui veut assurer une haute qualité de service à ses clients. Avec le programme Fulfilment, Cdiscount "s'occupe de tout, de la réception des produits à l'entrepôt jusqu'au service client" précise Emmanuel Grenier. Les e-marchands ont en plus accès au programme de fidélité "Cdiscount à volonté", permettant une visibilité accrue des offres et une livraison rapide et gratuite pour les clients, dès le lendemain de leur commande. "Ce dispositif multiplie les commandes par 4" souligne le p-dg.

À moyen terme, Cdiscount s'engage à améliorer les contrôles à l'entrée pour réduire les risques de circulation de contrefaçons. La marketplace sera aussi plus exigeante quant au taux de réclamation des e-marchands, qui devra passer sous la barre des 1%.