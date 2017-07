Le moteur de recherche interne est un accélérateur de performances pour les e-commerçants

Avec l'essor des marketplaces et une offre de plus en plus pléthorique, l'accès aux produits par la simple navigation se fait plus difficile. Aussi, une récente étude démontre que 27% des visiteurs d'un site e-commerce débutent leur visite par le moteur de recherche interne et qu'ils sont 50% à l'utiliser au moins une fois au cours de leur parcours d'achat. Ces chiffrent démontrent bien l'importance qu'il prend dans le cadre d'une boutique en ligne. La majorité des grands sites e-commerce l'a bien compris!

À noter également que la barre de recherche a pris une place centrale sur les sites, afin de lui apporter une visibilité maximale. Plus le moteur de recherche sera visible et plus les visiteurs l'utiliseront. Nous sommes dans une ère d'immédiateté, l'internaute veut aller toujours plus vite et trouver instantanément ce qu'il cherche.

Des moteurs toujours plus performants et présents

Les internautes ont de plus en plus tendance à utiliser les moteurs de recherche interne dont les performances n'ont cessé d'augmenter au fil des années. De plus, l'omniprésence de Google dans leur quotidien a façonné les habitudes de recherche. C'est pourquoi ils utilisent également de plus en plus cette fonctionnalité sur tous types de boutiques en ligne.



Ainsi, s'ils trouvent facilement les produits qu'ils recherchent, les visiteurs auront tendance à revenir plus souvent et resteront plus longtemps sur un site. Le moteur interne doit orienter les futurs clients dans leur choix afin de devenir un parfait outil de fidélisation.

Le moteur de recherche, levier de conversion

Beaucoup d'efforts et d'argent sont dépensés pour l'acquisition des visiteurs. Or, une augmentation de 10% de votre trafic ne se traduira pas par une hausse de 10% de votre chiffre d'affaires. Se focaliser uniquement sur la création de trafic est une erreur courante. Le but, en tant que commerçant, c'est avant tout de rendre l'expérience plus efficace pour le client afin de vendre. Il est donc indispensable de mettre en oeuvre tous les moyens pour atteindre cet objectif. Il serait dommage qu'un visiteur - si chèrement acquis - effectue son achat à la concurrence. En cela, le moteur de recherche interne est une réponse utile.

Un client qui utilise le moteur de recherche est déjà dans une phase active d'achat.

Un client qui utilise le moteur de recherche n'est généralement plus en phase de découverte, il cherche un produit plutôt précis. La probabilité qu'il achète est donc plus forte. Chaque recherche depuis le moteur de recherche interne est donc une opportunité de vente. Des études montrent que les visiteurs qui utilisent le moteur de recherche interne d'un site e-commerce convertissent trois à six fois plus que ceux qui utilisent la navigation.

Par ailleurs, l'analyse fine des requêtes du moteur de recherche interne donnera de précieuses informations sur le comportement des visiteurs.

Il est alors possible de suivre:

Le taux d'utilisation : quel pourcentage de visiteurs a utilisé le search?

: quel pourcentage de visiteurs a utilisé le search? Les mots-clés saisis : quels mots clés sont saisis par les visiteurs?

: quels mots clés sont saisis par les visiteurs? Les sorties après recherche : quel pourcentage de visiteurs quitte immédiatement le site après une recherche?

: quel pourcentage de visiteurs quitte immédiatement le site après une recherche? Les recherches sans résultat: quels mots-clés n'ont retourné aucun résultat?

Ces indicateurs permettent de comprendre l'usage qui est fait du moteur de recherche interne par les visiteurs. Trouvent-ils facilement ce qu'ils recherchent? Vivent-ils une bonne expérience utilisateur? Autant de données qui permettront d'augmenter les ventes via le search.

Le moteur de recherche interne est donc un nouvel allié pour les e-commerçants et contribue largement à renforcer l'attractivité des sites de vente en ligne qui pourront offrir toujours plus de visibilité à leur offre et de confort de navigation à leurs clients. Au final, l'expérience utilisateur sera donc largement améliorée et contribuera fortement à accélérer le cycle de conversion des internautes.