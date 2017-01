NRF17 Via Facebook, Salesforce cible un milliard de prospects

À l'occasion du Big Retail Show organisé à New York par la NRF, Salesforce vient d'annoncer l'intégration de son outil Commerce Cloud aux Dynamic Ads de Facebook.



C'est un enjeu majeur pour Commerce Cloud, l'ex DemandWare racheté 2,8 milliards de dollars cet été par Salesforce : la solution Saas de vente en ligne qui touchait 300 millions de consommateurs pour le compte de 1800 sites dans 53 pays en 2016 engagera cette année plus d'1,1 milliard d'utilisateurs quotidiens de Facebook.

Centraliser la vente sur différents canaux



Les marques pourront désormais communiquer autour de leurs produits directement via l'outil de ciblage de Facebook, sur tous les devices et à partir de l'interface de Commerce Cloud. Les publicités sur Facebook et Instagram renverront directement sur les stores des e-commerçants, alors que Pixel, l'outil de tracking de Facebook, y suivra l'activité des internautes.

"Le Distributed Commerce, le concept de vendre à partir de tous device, plateforme ou application, a un impact profond sur le retail" annonce Gordon Evans, vice-président marketing produit de Commerce Cloud dans un communiqué.

Publicités pertinentes et expérience unifiée



Énumérant les nombreux canaux de contact possibles entre la marque et l'acheteur, il met en avant l'importance d'une communication plus pertinente et d'interactions qui offrent la même expérience. Les nombreux rachats effectués par Salesforce l'an dernier en matière d'analytics, avec récemment l'acquisition de la DMP Krux, sont à placer dans cette perspective.

"Commerce Cloud est la seule entreprise qui permette aux marques de vendre sur de multiples canaux à partir d'une plateforme unique" ajoute Gordon Evans. L'intégration de Commerce Cloud dans Facebook Dynamic Ads est en test mais sera généralisée pour les clients de la plateforme pendant le premier trimestre 2017.