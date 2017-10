Nouvelle levée de fonds pour iAdvize

C'est officiel. iAdvize, acteur majeur du marketing conversationnel, annonce une levée de fonds en série C de 32 millions d'euros auprès d'Idinvest Partners, Bpifrance

via Large Venture, son fonds dédié aux sociétés innovantes en hypercroissance, et Quadrille Capital.



La solution d'iAdvize détecte les internautes qui ont besoin de conseils pendant leurs achats pour leur apporter une réponse en temps réel 24/7 issue du service client des marques, de chatbots ou d'ibbü, la nouvelle communauté d'ambassadeurs sélectionnés pour leur expertise et rémunérés pour leurs conseils.



Cette nouvelle levée de fonds va permettre à iAdvize d'accélérer son développement autour de 3 axes principaux :

· Se déployer aux Etats-Unis avec l'ouverture d'un bureau à Boston dès octobre 2017 ;

· Renforcer sa position de leader européen en densifiant les équipes présentes à Londres, Düsseldorf, Madrid et Nantes (siège social) avec 250 recrutements d'ici 2020 ;

· Accélérer l'innovation produit en multipliant par deux ses effectifs R&D, afin d'investir massivement dans l'intelligence artificielle et poursuivre le développement d'ibbü, la communauté d'ambassadeurs rémunérés.

" Cette nouvelle levée de fonds nous donne les moyens de maintenir un rythme de croissance forte en renforçant nos positions en Europe et de nous lancer efficacement sur les Etats-Unis, nous permettant de viser une position de leader mondial sur le Marketing Conversationnel", souligne Julien Hervouët, CEO d'iAdvize.