La presse en ligne, média de référence des influenceurs

Les influenceurs sont-il des lecteurs comme les autres ? C'est là l'objet de l'étude ACPM One Premium qui mesure l'audience de la presse auprès des cibles premium sur le plan professionnel (dirigeants, cadres et professions indépendantes) et pécuniaire (foyers à hauts revenus), avec le concours de Kantar TNS pour les éditions papier et d'Ipsos Connect et Weborama concernant la presse en ligne. Premier enseignement : les influenceurs sont de plus gros lecteurs de la presse que le reste de la population, puisque 99,7% du panel feuillette un journal ou consulte un site média chaque mois, en comparaison des 95% des Français en général d'après les chiffres (sur une période différente) de l'étude ACPM One Global 2016. Ils sont même 55% à être qualifiés de "gros consommateurs" de la presse par l'ACPM, contre 36% en radio et seulement 5% en télévision.

Les influenceurs adeptes des lectures numériques

Le ratio print-numérique penche plus en faveur du digital chez influenceurs (43%-57%) que pour le total des habitants de l'hexagone (45%-55% selon One Global V2 2017), preuve que les lectures numériques sont une habitude bien ancrée chez les CSP+. En cause, le sur-équipement de cette population : les individus qui la composent sont 90,2% à posséder un ordinateur alors que le taux d'équipement moyen en France atteint 63% (source : ARCEP 2015), 88,9% sont équipés d'un smartphone contre 58% des Français, et les tablettes sont utilisés par 58,8% d'entre eux contre seulement 37% du grand public. Ainsi, 95,5% de la cible premium consulte au moins un titre de presse en version numérique, contre 76% des Français (source : One Global V2 2017). L'écart est encore plus flagrant en ce qui concerne la consultation sur mobile (74,1% vs 50%) et sur tablette (49,2% vs 25%). Enfin, les marques de presse qui sont le plus plébiscités par les influenceurs sont les titres de PQR 66, Le Figaro et Le Monde, soit le même trio de tête que One Global 2016.



Méthodologie : l'étude ACPM One Premium porte sur la période de septembre 2015 à mai 2017 et repose sur un échantillon total de 15297 individus TOP cadres et TOP revenus interrogés sur leurs lectures print via un questionnaire auto-administré en ligne pensé par Kantar TNS et sur leurs lectures numériques grâce à l'implantation de cookie et de DSK sur leurs devices par Ipsos Connect et Weborama