[Tribune] 3 techniques économiques pour favoriser son taux de conversion à Noël

Les trois quarts des visiteurs ne finalisent pas leur commande (source: SaleCycle - 2016). Pour mettre toutes les chances de son côté, il est primordial de relancer les paniers abandonnés quel que soit l'appareil utilisé: mobile, tablette ou ordinateur. Pour multiplier ses conversions, il convient d'afficher un aperçu des articles mis au panier et en personnalisant le message de relance. Il faut également paramétrer finement l'envoi de ses e-mails de retargeting et choisir à quel moment l'envoyer et surtout à quelle cible le destiner, en fonction de la date du dernier achat ou du montant du panier abandonné.

Il n'est pas négligeable de proposer un avantage commercial lors de la relance, comme les frais de port gratuits ou un code promotionnel.

Développer son chiffre d'affaires en personnalisant ses newsletters de Noël



Afin de générer plus de trafic qualifié, il convient de cibler ses clients en fonction de la marque ou des produits qu'ils achètent régulièrement. Un message personnalisé donne plus d'impact au message promotionnel et favorise l'achat impulsif. Sans oublier de tester et analyser ses campagnes d'e-mailing pour évaluer leurs performances.

2 - Partir à la conquête de nouveaux clients qualifiés sur Google AdWords

Il importe de garder en tête le principe de la longue traîne: utiliser des expressions-clés précises plutôt que des mots très génériques, les adapter à la saison festive, vérifier ses campagnes, supprimer le budget de celles qui ne fonctionnent pas et l'allouer aux campagnes rentables. Il convient d'identifier pour cela le nombre de conversions générées pour chaque groupe d'annonces.

Convertir bien avant Noël, en faisant la promotion de ses produits de niche

Pour se différencier de la concurrence, il faut proposer la mise en avant de produits qui font "votre différence". Il convient de travailler un positionnement unique dans l'esprit des consommateurs. Pour abaisser ses coûts publicitaires et économiser du temps, il ne faut pas hésiter à planifier sur ces produits des campagnes AdWords sur une année complète.

Augmentez la puissance de ses campagnes AdWords avec Google Shopping

Miser sur une présence sur le comparateur de prix Google Shopping permet de doubler sa visibilité Google. Il est utile également de faire apparaître les photos de ses produits dans les résultats de recherche les plus cliqués en haut des résultats Google. De même, il convient d'exporter son catalogue produit dans Google Shopping et d'optimiser la performance en désactivant les produits qui ne performent pas sur ce service.

3 - Favoriser l'achat de tous les visiteurs en diffusant son propre esprit de Noël

Il est possible d'obtenir +50% de taux de conversion grâce aux pop-up (source: étude SumoMe) proposant un message promotionnel dès l'arrivée sur le site: réductions de Noël, avantages exclusifs sur la période... Paramétrez l'affichage de votre pop-up avec un message et un visuel qui donne envie.

Développez votre visibilité en publiant votre catalogue produit sur Facebook



Pour booster sa notoriété, il est utile de donner des idées cadeaux via le réseau social n°1 et d'interagir avec sa communauté en diffusant des nouveautés et des offres spéciales Noël. Il convient d'insister sur la notion de "faire plaisir" en faisant défiler les produits de la catégorie "idées cadeaux" auprès de son audience.



Créer un attachement profond à sa marque en misant sur l'expérience de Noël

Pour fidéliser ses clients, il importe de les tenir en haleine sur ses différents canaux de communication web. Par exemple, en programmant la publication de contenus type "calendrier de l'Avent", en faisant gagner des cadeaux et en demandant à ses fans d'écrire leur lettre au Père Noël en quelques lignes via les commentaires, pour ensuite faire gagner la lettre qui a reçu le plus grand nombre de "j'aime". Il s'avère également astucieux d'inciter les internautes à passer en revue toutes les pages de son site en lançant une chasse au trésor de Noël et de leur demander de trouver votre logo caché sur une page.

