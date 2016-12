1 / 7

Place à la créativité. Twitter organise, pour la première fois, ses Twitter Awards. L'objectif : récompenser les campagnes les plus ingénieuses réalisées par les marketeurs sur la plateforme. Les vainqueurs ont été dévoilés le 10 novembre, dans cinq catégories : "Live" pour les campagnes ayant le mieux utilisé le réseau social pour connecter les utilisateurs à des événements en live ; "Impact" pour les campagnes fondées sur des campagnes à fort retour sur investissement ; "Créativité" pour les campagnes les plus innovantes ; "Scale" pour les campagnes générant une notoriété internationale et "Customer" pour les campagnes axées service client.