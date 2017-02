1 / 6

Une soirée au coeur du "Paris canaille". Avec Magic Garden, le site de rencontres Meetic mise sur l'érotisme et invite les célibataires dans l'obscurité d'une salle de cinéma de Pigalle. Au programme, des films érotiques cultes des années 70 / 80 - Emmanuelle 2, Bananes mécaniques et A la recherche de l'ultra-sex -, mais également, en guise de préliminaires : dégustation de "gourmandises sexy", cocktails aux noms évocateurs, lectures de nouvelles érotiques et performances burlesques.



