Lorsque vous étiez enfant, n'auriez-vous pas rêvé que votre bus scolaire vous transporte directement sur la planète Mars ? Une expérience que des élèves d'une école primaire américaine ont pu vivre grâce à l'incroyable potentiel de la réalité virtuelle.

Lockheed Martin, compagnie américaine d'aérospatiale, et McCann New-York se sont associés pour créer The Mars Expérience Bus en utilisant la réalité virtuelle pour catapulter ces écoliers sur Mars lors d'une sortie scolaire. Une sorte de bus magique en réalité augmentée mais sans casques Oculus. Des écrans synchronisés avec les déplacements du bus ont remplacé les vitres, ce qui a permis aux astronautes en herbe, de sillonner près de 500 km2 de la surface de Mars. Les effets spéciaux époustouflants ont été réalisés par Framestore.

Cette expérience interactive et immersive s'inscrit dans le cadre de Generation Beyond, un programme national pour sensibiliser les plus jeunes aux métiers de l'aérospatiale, des sciences et de la technologie, le tout financé par Lockheed Martin. Focalisés sur le futur, les membres de l'entreprise sont persuadés que cette génération sera la première qui voyagera sur Mars.