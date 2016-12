1 / 5

Les visiteurs qui se rendent régulièrement sur un site sont les plus susceptibles de s'inscrire à sa newsletter, à l'inverse de ceux qui s'y rendent pour la première fois. Pour les fidéliser, échanger avec eux et diffuser des informations qui peuvent les intéresser, sont deux méthodes efficaces.

L'éditeur du site web peut proposer à l'utilisateur lorsqu'il effectue sa commande via un formulaire, de s'abonner à la newsletter, mais il est nécessaire de personnaliser la collecte. Pour un site de e-commerce, analyser l'historique d'achat permet par exemple d'optimiser la segmentation client.

La segmentation marketing redevient une priorité dans l'élaboration de la stratégie d'un site web (media, site de e-commerce). En réalité, elle est indispensable pour optimiser ses investissements. Segmenter signifie constituer des groupes homogènes d'individus et les techniques de segmentation sont nombreuses. Issues initialement du offline, elles s'appuient sur des données sociodémographiques ou transactionnelles, permettant de générer différents critères de segmentation marketing. Des critères déterminés en fonction des besoins stratégiques ou opérationnels, d'acquisition de nouveaux clients ou de fidélisation.

Quelques conseils :



Dans le cadre du offline, récupérer des adresse e-mails est également dans l'intérêt de l'entreprise. Le client peut être intéressé par de nouveaux produits présents sur le site web, il faut donc jouer sur la différenciation offline / online qui est un atout pour les marchands et permet de diversifier les canaux de collecte de données.

Il existe différentes méthodes d'acquisition de données :

Installer un formulaire d'inscription sur la page d'accueil d'un site, dans le footer par exemple, permet d'attirer l'attention des visiteurs. Pour les inciter à s'inscrire et à communiquer leurs adresses e-mails, le plus audacieux est de mettre en place un scénario gagnant / gagnant : des réductions sur leur prochain achat, des offres spéciales. Placer ces formulaires sur d'autres pages internes du site et pas uniquement sur la page d'accueil, sans être trop intrusif. Favoriser l'acquisition de l'e-mail et du code postal, pour identifier le client géographiquement et lui indiquer ensuite un city commerce à proximité. Une explication sur la finalité de la manoeuvre est également nécessaire pour que l'internaute comprenne pourquoi il doit communiquer son adresse mail.

Une autre façon qui permet de segmenter et de récupérer des adresses e-mails : mettre en place des fenêtres live box ou pop over. Ce sont des pop-up qui s'affichent sur l'écran de l'internaute lorsqu'il arrive sur la page d'accueil d'un site.

Utiliser des captchas dans les formulaire en ligne pour éviter que des box malveillantes impactent la délivrabilité des e-mails.