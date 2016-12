1 / 7

À première vue, le concept de libre-service ne semble pas très innovant, mais lorsqu'il s'applique à un produit avec une image orientée luxe, cela peut prendre une dimension nouvelle. En 2011, Nespresso entame une petite révolution dans l'une de ses boutiques à Munich: ses clients, rebutés par l'attente ou hermétiques aux discours des vendeurs, peuvent aller à l'essentiel et effectuer leurs achats de capsules seuls, en libre-service et en trois minutes. Après Munich puis Barcelone, la marque ouvre un espace de 70 m2 alloué à la vente en libre-service dans sa boutique parisienne de la rue Tronchet. Une fois leur sac rempli, les membres du Club Nespresso n'ont plus qu'à payer leurs capsules à l'une des quatre caisses automatiques. Un mois après l'ouverture de cet espace, déjà 48% des acheteurs l'utilisaient pour gagner du temps. Un an plus tard, Nespresso ouvrait le premier magasin 100% libre-service à Lyon, réduisant l'acte d'achat aux gestes les plus simples...

Pensez à offrir de véritables services à valeur ajoutée, qui s'adaptent aux nouvelles attentes de vos consommateurs. Et si vous appliquiez le "copier-coller intelligent", en empruntant à un autre secteur un concept qui, pour vous et vos clients, sera innovant?