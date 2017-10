1 / 7

Direct Line souhaite rassurer ses assurés lors de leurs trajets et les protéger. Pour leur permettre de rentrer, la nuit, en toute sécurité, la compagnie d'assurance anglaise a imaginé "Freelights", un dispositif inédit visant à transformer des drones en de véritables lampadaires mobiles. Pour les utiliser, il suffit de se rendre sur l'application et de commander les drones qui arrivent en quelques minutes.

Un projet qui s'appuie sur la technologie "Follow me" et principalement destiné, selon Mark Evans, directeur du marketing chez Direct Line, aux zones rurales où l'éclairage est faible et où les drones sont permis.



Le projet en vidéo