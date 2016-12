1 / 6

Face à l'utilisation grandissante du mobile (la moitié des recherches locales s'effectuent sur ce device), les annonceurs ont mis l'accent sur des sites mobiles en responsive design et ont investi pour être bien classées dans les recherches locales. Toutefois, il ne convient de ne pas négliger la part, encore importante, des clients qui effectuent leurs recherches sur un ordinateur. Il est donc primordial pour les entreprises de sortir d'une politique de "mobile first" et de bâtir une stratégie qui tient compte de tous les devices utilisés. Pour mener à bien ce chantier, étudier de près le comportement et la situation démographie de votre cible vous aidera à bâtir une approche multicanale efficace. 20% des 18-34 ans, par exemple, n'utilisent pas d'ordinateur fixe et surfent uniquement sur mobile.



