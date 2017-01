1 / 7

Les marques connaissent sur Instagram une érosion régulière de la portée de leurs publications et de la croissance des abonnés par compte depuis 2016. Instagram est arrivé à maturité et suit désormais le chemin tracé par Facebook en intégrant un algorithme pour déterminer les contenus pertinents devant apparaître dans le fil photo des utilisateurs. Pour autant, Instagram est en bonne position dans la bataille du mobileet de l'attention :

1. Instagram est - derrière Facebook - le réseau social le plus utilisé chez les 18-34 ans et sur lequel ces derniers passent le plus de temps à égalité avec Snapchat selon l'étude Internet Trends 2016.

2. L'intégration de la publicité Instagram dans la plateforme Facebook rend les possibilités de ciblage quasi infinies.

3. L'arrivée régulière de nouveaux formats de publication (vidéos de 60 secondes, carrousels...) et d'applications mobiles spécialisées (vidéos accélérées ou en slow-motion, collages...) a permis jusqu'à maintenant de suivre les usages.

=> Améliorer votre stratégie Instagram : testez la publicité sur Instagram en complément de vos campagnes classiques. Les boutons de call-to-action dans les publications sponsorisées permettent désormais de générer du trafic hors d'Instagram