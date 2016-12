1 / 12

Avec Data Science Studio de Dataiku, toutes les entreprises, y compris les plus petites et quelle que soit leur maturité technologique, se réapproprient la gestion de leurs données. Comment ? Grâce à l'analyse de façon automatisée d'une immense quantité de données brutes et ce afin d'élaborer des algorithmes prédictifs pour du ciblage clients ou de la recommandation produits. Fondée en 2013, Dataiku a reçu de nombreuses récompenses (prix de la start-up digitale en 2014, concours mondial de l'innovation en 2015, grand prix de l'innovation digitale en 2016), et accompagne des entreprises telles que L'Oréal, Axa, ou encore Showroomprivé.

