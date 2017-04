1 / 11

L'expérience client est le sujet transverse des tendances du marketing digital depuis quelques années déjà. Confrontées au bouleversement de leur écosystème, les entreprises sont contraintes de repenser leur expérience client pour rester attractives. La 10ème édition du rapport Fjord Trends d'Accenture Interactive synthétise les nouvelles approches favorisées pour toucher les clients : des contenus plus courts, plus personnels et plus instantanés, comme la vidéo ou l'infographie. 2017 met l'accent sur l'individu et son champ d'action.