1 / 11

Née le 1er octobre 1983, Betty Autier est la blogueuse mode incontournable depuis 2007, l'une des premières à l'origine de ce phénomène. A savoir: devenir une influenceuse et jouer un rôle stratégique pour les consommateurs en quête de recommandations. C'est pourquoi les marques interagissent de plus en plus avec elle, dans le but de servir les clients.



Reconnu dans le monde entier, son blog est aujourd'hui disponible en anglais, en espagnol et en portugais. Concernant ses collaborations, la jeune femme a travaillé avec Vuitton, Lancaster, Gucci, Givenchy ou encore Lacoste. En 2016, c'est la consécration: elle devient l'ambassadrice du sac Coco Cocoon de Chanel... Dans la foulée, elle sort un livre, Le Monde de Betty, et annonce qu'elle veut lancer sa propre ligne de vêtements.



A date, elle compte plus de 880000 followers sur Instagram, 575000 fans sur Facebook et 129000 sur Twitter.