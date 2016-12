Pour la seconde année consécutive, l'IAB France dresse une cartographie des métiers du marketing et de la communication face à la transition digitale grâce au baromètre réalisé par Added Value auprès de 400 professionnels du secteur. Une étude qui sonne le glas de l'antinomie entre marketing et marketing digital, ce dernier, à présent mature, étant devenu global et non plus qu'une simple spécialité. Une évolution qui répond aux attentes du marché selon Olivier Torres, directeur marketing du marché relation d'affaire au sein du groupe La Poste : "cette dichotomie n'a plus lieu d'être puisque l'objectif de nos métiers est de garantir une expérience utilisateur optimale", laquelle est aujourd'hui omnicanal. La présence du poste de "directeur digital marketing" (CDMO) en troisième position (77%) du top 10 des métiers amenés à perdurer confirme cette tendance. "L'ère de l'hyper-spécialisation est terminée", renchérit Olivier Torres, face aux synergies de compétences qui font émerger de nouveaux postes transversaux comme le growth hacker, le directeur omnicanal ou le chief experience officer.



Une formation insuffisante pour le marché



Commune à tous ces métiers installés ou émergents, la nécessité d'un "savoir-être digital", caractérisé par une curiosité, une connaissance des outils et des technologies ou encore un esprit d'initiative digne d'un "doer", complète un savoir-faire technique que l'IAB estime valable pendant seulement 6 mois à 1 an avant d'être supplanté par de nouveaux outils. "Les talents sont aujourd'hui difficiles à recruter", constate Laetitia Parise, directrice grands comptes chez Aquent. "Car les entreprises recherchent à la fois de bons techniciens, qui maîtrisent la technologie du moment, qui possèdent en parallèle la philosophie digitale". Pour engranger ce savoir-être digital, elle recommande de "s'auto-nourrir, les formations en digital n'étant pas encore probantes". C'est pour cette raison que l'IAB France a annoncé le lancement prochain d'une labellisation des formations existantes en marketing digital, "afin de proposer la vision de l'IAB France en matière de must-have dans le marketing digital", indique Vincent Montet, directeur de la stratégie digitale du groupe EDH (Efap, EFJ, Icart).